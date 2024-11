Erfurt (dpa/th) - Die dritte Runde der Metalltarifverhandlungen in Thüringen ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Einen neuen Termin gibt es nicht - die Verhandler warten auf eine mögliche Einigung in den Tarifbezirken Bayern und Küste, wie Sprecher der IG Metall und des Verbands der Metall- und Elektro-Industrie in Thüringen sagten. Laut Gewerkschaft soll es hierzu Verhandlungen beider Bezirke am 11. November geben. Ein möglicher Pilotabschluss könnte dann in Thüringen übernommen werden.