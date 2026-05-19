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Tarifkonflikt Telekom-Warnstreik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Die bundesweiten Warnstreiks bei der Telekom treffen jetzt auch ostdeutsche Bundesländer. Was Verdi fordert und wie sich das auf Verbraucher auswirkt.

Tarifkonflikt: Telekom-Warnstreik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
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Im Telekom-Konzern gibt es Warnstreiks. (Symbolbild) Foto: Rainer Jensen/dpa/dpa-tmn

Leipzig - Von der Ausweitung bundesweiter Warnstreiks im Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom sind jetzt auch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen betroffen. Alle Beschäftigten des Konzerns in den drei Ländern seien am Mittwoch und Donnerstag zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Dazu solle es Kundgebungen und andere Aktionen geben. Die Warnstreiks können unter anderem zu Verzögerungen im Kundenservice führen.

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Verdi fordert unter anderem eine Entgelterhöhung von 6,6 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie einen Verdi-Mitgliederbonus von 660 Euro jährlich. Die vierte Verhandlungsrunde soll in der kommenden Woche (26./27. Mai 2026) stattfinden.