Tarifkonflikt: Telekom-Warnstreik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Leipzig - Von der Ausweitung bundesweiter Warnstreiks im Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom sind jetzt auch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen betroffen. Alle Beschäftigten des Konzerns in den drei Ländern seien am Mittwoch und Donnerstag zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Dazu solle es Kundgebungen und andere Aktionen geben. Die Warnstreiks können unter anderem zu Verzögerungen im Kundenservice führen.