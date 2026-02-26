Tarifkonflikt Nahverkehr in 13 Städten vor Warnstreiks

Kein kompletter Stillstand

Ein kompletter Stillstand ist allerdings nicht zu erwarten. Wie schon in den vorhergehenden Streiks sind S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalbusse in der Regel nicht betroffen, da sie von anderen Unternehmen betrieben werden. Dies gilt häufig auch für einen Teil des Stadtbusnetzes - von Ort zu Ort aber in unterschiedlichem Maß. Die meisten Verkehrsunternehmen haben Notfahrpläne im Busnetz angekündigt.