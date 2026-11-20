Die Bezirksleiterin der IG Metall Baden-Württemberg, Barbara Resch, sagte: "Der Vorschlag von Südwestmetall liegt auf dem Tisch, aber entscheidend ist jetzt, ob die Arbeitgeber zu echter Bewegung bereit sind." Heute stünden für die Gewerkschaft die ganztägigen Warnstreiks im ganzen Land im Mittelpunkt. "Die Arbeitgeber wissen, was es dafür am Verhandlungstisch braucht: ein deutlich verbessertes Angebot."