Stuttgart - Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie fordert der Arbeitgeberverband Südwestmetall die Gewerkschaft zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. Südwestmetall-Verhandlungsführer Peter Krause lud die IG Metall zu Gesprächen am kommenden Mittwoch in Mannheim ein, "um endlich zu einer Lösung zu kommen", wie der Verband in Stuttgart mitteilte. Aktuell laufen bundesweit ganztägige Warnstreiks. Die IG Metall will damit den Druck auf die Arbeitgeber in den festgefahrenen Verhandlungen erhöhen.