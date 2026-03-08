Tarifkonflikt: Dreitägiger Warnstreik im Thüringer Nahverkehr beginnt

Erfurt (dpa/th) - In mehreren Regionen Thüringens müssen sich Nutzer von öffentlichen Bussen und Straßenbahnen zu Wochenbeginn auf Einschränkungen und Ausfälle von Linien einstellen. Grund ist ein am Montag (3.00) beginnender dreitägiger Warnstreik im Thüringer Nahverkehr, zu dem die Gewerkschaft Verdi im laufenden Tarifkonflikt aufgerufen hat. Der Streikaufruf betrifft kommunale Verkehrsbetriebe in Erfurt, Gera, Weimar, Jena und in den Kreisen Saale-Holzland, Nordhausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Kyffhäuser, Gotha und Weimarer Land.