  6. Dreitägiger Warnstreik im Thüringer Nahverkehr beginnt

Tarifkonflikt Dreitägiger Warnstreik im Thüringer Nahverkehr beginnt

Die Tarifverhandlungen für die kommunalen Thüringer Bus- und Straßenbahnunternehmen werden von Warnstreiks begleitet. Von Montag bis einschließlich Mittwoch kann es zu Einschränkungen kommen.

Im Tarifkonflikt des kommunalen Nahverkehrs kommt es in mehreren Thüringer Regionen erneut zu Warnstreiks - mit Folgen für Fahrgäste. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt (dpa/th) - In mehreren Regionen Thüringens müssen sich Nutzer von öffentlichen Bussen und Straßenbahnen zu Wochenbeginn auf Einschränkungen und Ausfälle von Linien einstellen. Grund ist ein am Montag (3.00) beginnender dreitägiger Warnstreik im Thüringer Nahverkehr, zu dem die Gewerkschaft Verdi im laufenden Tarifkonflikt aufgerufen hat. Der Streikaufruf betrifft kommunale Verkehrsbetriebe in Erfurt, Gera, Weimar, Jena und in den Kreisen Saale-Holzland, Nordhausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Kyffhäuser, Gotha und Weimarer Land. 

Fahrgäste sollten sich über Notfahrpläne und über alternative Transportmöglichkeiten informieren. Beim vorangegangenen Warnstreik Ende Februar waren nicht in allen Betrieben die Beschäftigten dem Streikaufruf gefolgt, etwa im Weimarer Land. 

In den seit Wochen andauernden und von Warnstreiks begleiteten Tarifverhandlungen mit dem kommunalen Arbeitgeberverband fordert die Gewerkschaft unter anderem bessere Arbeitsbedingungen - etwa eine kürzere Wochenarbeitszeit und längere Ruhezeiten sowie höhere Nacht- und Wochenendzuschläge. Nach drei Verhandlungsrunden gibt es keine Einigung, beide Seiten machen sich dafür gegenseitig verantwortlich.