500 Demonstrierende in Erlangen

Auch in München, Augsburg und Nürnberg sind am Donnerstag Demonstrationszüge geplant. Ebenso am Mittwoch in Fürth. In Erlangen wurde dagegen bereits am Dienstag demonstriert. Laut Verdi kamen etwa 500 Menschen. Bayernweit ist die Gewerkschaft mit den bisherigen Demos zufrieden. "Trotz kalter Temperaturen und Kundgebungen im Freien, lassen sich unsere Mitglieder nicht abhalten, ihre Forderungen auf die Straße zu tragen", sagte ein Sprecher. "Das gibt Energie für die weiteren Warnstreiks diese Woche und für die Verhandlungen, die nächste Woche fortgesetzt werden."