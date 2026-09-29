Tarifgemeinschaft der Länder: Hamburgs Finanzsenator als TdL-Vorsitzender wiedergewählt

Für einen handlungsfähigen öffentlichen Dienst sei es unverzichtbar, dass die Länder leistungsfähiges und motiviertes Personal hätten. Zugleich verwies er auf die äußerst angespannte Haushaltslage in Bund und Ländern. "In diesem Umfeld sind alle Seiten in der Pflicht, sich für tragfähige und zukunftsorientierte Lösungen einzusetzen, die auch Spielräume für Investitionen lassen", sagte Dressel.