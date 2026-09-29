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Tarifgemeinschaft der Länder Hamburgs Finanzsenator als TdL-Vorsitzender wiedergewählt

Bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst vertritt die TdL die Arbeitgeberseite. Seit 2022 ist Hamburgs Finanzsenator Dressel Verhandlungsführer - und das bleibt so.

Tarifgemeinschaft der Länder: Hamburgs Finanzsenator als TdL-Vorsitzender wiedergewählt
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Dressel führt die TdL als Vorsitzender auch in den kommenden beiden Jahren. (Archivbild) Foto: Michael Bahlo/dpa

Hamburg - Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) ist als Vorsitzender der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) wiedergewählt worden. Die Entscheidung der Mitgliederversammlung sei einstimmig gefallen, teilte Dressel mit. Als erste beziehungsweise zweite Stellvertreter wurden demnach auch Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (CDU) und seine Ressortkollegin aus Schleswig-Holstein, Silke Schneider (Grüne), wiedergewählt. Man sei in den vergangenen Jahren als Team zusammengewachsen, erklärte Dressel. 

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Für einen handlungsfähigen öffentlichen Dienst sei es unverzichtbar, dass die Länder leistungsfähiges und motiviertes Personal hätten. Zugleich verwies er auf die äußerst angespannte Haushaltslage in Bund und Ländern. "In diesem Umfeld sind alle Seiten in der Pflicht, sich für tragfähige und zukunftsorientierte Lösungen einzusetzen, die auch Spielräume für Investitionen lassen", sagte Dressel. 

Die TdL ist die Arbeitgebervertretung der Länder - mit Ausnahme Hessens - in den Tarifverhandlungen des öffentlichen Diensts. Dressel gehört dem TdL-Vorstand seit 2020 an, seit Dezember 2022 als dessen Vorsitzender.