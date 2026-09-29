Tarifgemeinschaft der Länder: Hamburgs Finanzsenator als TdL-Vorsitzender wiedergewählt

Hamburg - Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) ist als Vorsitzender der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) wiedergewählt worden. Die Entscheidung der Mitgliederversammlung sei einstimmig gefallen, teilte Dressel mit. Als erste beziehungsweise zweite Stellvertreter wurden demnach auch Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (CDU) und seine Ressortkollegin aus Schleswig-Holstein, Silke Schneider (Grüne), wiedergewählt. Man sei in den vergangenen Jahren als Team zusammengewachsen, erklärte Dressel.