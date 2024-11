Tarifeinigung: Mehr Lohn für Gebäudereiniger ab Januar

Köln - Die etwa 700.000 Beschäftigten in der Gebäudereinigung erhalten in den kommenden Jahren mehr Lohn. Darauf haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft in der vierten Tarifrunde in der Nacht in Köln geeinigt, wie beide Seiten übereinstimmend mitteilten. Über eine Laufzeit von zwei Jahren soll der Mindestlohn in der Branche für Einsteiger um insgesamt 11,1 Prozent steigen. Zum 1. Januar 2025 wird der Lohn zunächst von 13,50 Euro auf 14,25 Euro pro Stunde erhöht. Zum 1. Januar 2026 steigt der Einstiegslohn dann auf 15 Euro an. Ursprünglich hatten die Gewerkschafter in dieser untersten Lohngruppe eine Erhöhung um 22,2 Prozent auf 16,50 Euro gefordert.