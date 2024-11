Nürnberg (dpa/lby) - Die rund 3.500 Beschäftigten einer Tarifgemeinschaft in der Zeichen- und Schreibgeräteindustrie Bayerns erhalten in den nächsten Jahren deutlich mehr Geld. Arbeitgeber und IG Metall einigten sich darauf, den Beschäftigten in zwei Stufen insgesamt 4,5 Prozent mehr Gehalt zu zahlen, teilte die Gewerkschaft mit.