Die Beschäftigten der Thüringer Waldquell in Schmalkalden können sich rückwirkend zum März 2025 über ein deutliches Lohnplus von bis zu 10,2 Prozent freuen. Das teilte die Gewerkschaft NGG nach Abschluss einer entsprechenden Tarifeinigung am Mittwoch mit. Für die ostdeutschen Standorte in der hessischen Hassia-Gruppe, zu der auch Waldquell gehört, bedeute der Abschluss für die Beschäftigten einen weiteren Schritt in Richtung Lohnangleichung an das West-Niveau, teilte die Gewerkschaft weiter mit. Bereits am 7. Juni 2023 hatte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit den Arbeitgebern eine Tarifregelung mit Angleichungsschritten zum West-Lohn vereinbart.