Tarifeinigung 5,8 Prozent mehr Geld - Wolf nennt Tarifvertrag ausgewogen

Erfurt/Potsdam (dpa/th) - Thüringens Finanzministerin Katja Wolf sieht im Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst der Länder einen ausgewogenen Kompromiss. Es freue sie besonders, dass für Universitätskliniken wie in Jena bei den Arbeitszeiten eine Ost-West-Angleichung vereinbart worden sei, erklärte die BSW-Politikerin in Erfurt. Nach ihren Angaben kommen durch die Tariferhöhung - vereinbart wurden 5,8 Prozent in drei Schritten - finanzielle Mehrbelastungen in zweistelliger Millionenhöhe pro Jahr auf den Landeshaushalt zu. Die SPD verlangte, dass auch die Beamtenbezüge angehoben werden.