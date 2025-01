Tarife: Warnstreiks in Paketzentren in Bayern

München (dpa/lby) - Die Warnstreiks im Tarifkonflikt bei Post und DHL treffen nun die Paketzentren. In Bayern sind sämtliche Standorte betroffen, wie Verdi mitteilte. Konkret geht es um die Spätschicht in der Paketsortierung, in der rund 500 Mitarbeiter zur Arbeitsniederlegung aufgerufen sind. Auswirkungen für Paketempfänger sind daher erst am Freitag zu erwarten, heiß es. Sie würden allerdings voraussichtlich gering bleiben.