Verdi fordert in den bundesweit geführten Verhandlungen acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Auszubildende sollen monatlich 200 Euro mehr bekommen. Zudem will Verdi drei zusätzliche freie Tage, "um der hohen Verdichtung der Arbeit etwas entgegenzusetzen". Zusätzliche Aufgaben und unbesetzte Stellen ließen die Beschäftigten "immer mehr am Limit arbeiten", sagt Tarifkoordinator Peter Hoffmann. "Fehlendes Personal lässt sich nur durch attraktive finanzielle Anreize und bessere Arbeitsbedingungen gewinnen."