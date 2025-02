München (dpa/lby) - Der Warnstreik im öffentlichen Dienst trifft in Bayern am Donnerstag in mehreren Städten unter anderem Stadtwerke und Müllabfuhr. Konkret geht es um Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe, erklärte die Gewerkschaft Verdi. Direkte Auswirkungen auf die Bevölkerung werden zunächst nicht erwartet.