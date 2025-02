München (dpa/lby) - Die Warnstreiks im Tarifkonflikt bei Post und DHL treffen an ihrem sechsten Tag in Bayern die Paket- und Briefzustellung. Insgesamt seien im Freistaat etwa 2.000 Beschäftigte in rund 80 Betriebsstätten zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, hieß es von der Gewerkschaft Verdi. Der Gewerkschaftssekretär Robin Faber rechnet mit "spürbaren Auswirkungen" für die Zustellung.