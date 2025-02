Tarife: Verdi verlängert Post-Warnstreik um zwei Tage

München (dpa/lby) - Die Gewerkschaft Verdi verlängert ihren Warnstreik bei der Post um zwei Tage. An diesem Freitag sind an die 2.000 Beschäftigte in 100 Zustellstützpunkten zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, wie der für die Post- und Logistikbranche in Bayern zuständige Fachbereichsleiter David Merck mitteilte. Am Samstag sollen dann weitere Standorte dazu kommen. Regionale Schwerpunkte sind demnach unter anderem Straubing, Nürnberg, Augsburg sowie München und Umgebung. Bundesweit gab es bereits Mittwoch und Donnerstag zeitweilige Arbeitsniederlegungen.