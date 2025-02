München (dpa/lby) - Menschen in Bayern müssen mit Verzögerung bei der Postzustellung rechnen. Grund ist ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi. Rund 800 Beschäftigte an 37 Zustellstützpunkten im Freistaat würden am Donnerstag die Arbeit niederlegen, teilte ein Verdi-Sprecher mit.