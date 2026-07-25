Tarife: Mehr Geld für Beschäftigte der bayerischen Süßwarenindustrie

München (dpa/lby) - Für die Beschäftigten der bayerischen Süßwarenindustrie gibt es mehr Geld. Rückwirkend zum 1. Juni steigen die Entgelte um 2,9 Prozent, wie der Arbeitgeberverband BDSI mitteilt. Zum 1. November soll es um weitere 0,3 Prozent nach oben gehen, am 1. Juni 2027 dann noch einmal um 2,9 Prozent. Zudem erhalten die Beschäftigten im August 2026 und 2027 jeweils eine Erholungsbeihilfe von 80 Euro. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten.