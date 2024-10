Tarife: Für IG Metall ist Angebot der Arbeitgeber zu gering

Die Arbeitgeber bieten damit dasselbe Plus an wie in anderen Bezirken Deutschlands, in denen ebenfalls Verhandlungen laufen. Verhandelt wird in Thüringen für rund 20.000 Beschäftigte in tarifgebundenen Unternehmen. Viele andere Arbeitgeber orientieren sich bei Firmentarifverträgen jedoch an dem Abschluss. Insgesamt arbeiten in der Thüringer Metallindustrie nach Schätzungen etwa 80.000 Menschen.