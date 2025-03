München (dpa/lby) - Am Flughafen München wird heute aufgrund eines 24-stündigen Warnstreiks nur ein Bruchteil der sonst üblichen Flüge stattfinden. "In den Terminals ist es sehr ruhig, kein Andrang", sagte ein Flughafensprecher am Morgen. Fast 80 Prozent der Verbindungen fielen aus. Nur rund 170 der ursprünglich geplanten 820 Starts und Landungen könnten voraussichtlich stattfinden. Bereits am Sonntag waren 40 Flüge in München annulliert worden.