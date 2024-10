München/Fürth (dpa/lby) - Die Beschäftigten in der bayerischen Süßwarenindustrie bekommen mehr Geld. Ihre Löhne sollen in zwei Schritten um insgesamt 7,5 Prozent steigen, wie die Gewerkschaft NGG und die Arbeitgeber übereinstimmend mitteilten. Vorangegangen waren zwölfstündige Verhandlungen. Es ist der erste Abschluss in der laufenden Tarifrunde.