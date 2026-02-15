Es sind Summen, bei denen einem schwindelig werden kann. Mehr als 30 Millionen Euro kostet der Tarifabschluss für die Beschäftigten des Landes den Freistaat allein in diesem Jahr. Keine Frage, die Beschäftigten haben die Tariferhöhung verdient, schließlich ist das Leben in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden. Vergleichsweise hohe Tarifabschlüsse sind eine logische Konsequenz einer anhaltenden Periode von Preissteigerungen. Wichtig ist bei diesem Mechanismus, dass die vereinbarten Erhöhung nicht wieder zu einem erneuten Preisauftrieb führen.