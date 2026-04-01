Tanzverbot Tanzen oder nicht? - Die Debatte um die "Stillen Tage"

Wie steht Bayern im Bundesvergleich da?

Im Bundesvergleich herrschen bei den einzelnen Regelungen große Kontraste. Den kürzesten Tanzverbots-Zeitraum zu Karfreitag gibt es mit 15 Stunden in Bremen. Dort gilt das Tanzverbot zwischen sechs und 21 Uhr. Dicht dahinter ist Berlin mit einem Zeitraum von 17 Stunden. Das dortige Tanzverbot startet zwei Stunden eher als in Bremen. Spitzenreiter mit dem längsten Verbots-Zeitraum von 84 Stunden ist Rheinland-Pfalz. Dort beginnt das Tanzverbot am Gründonnerstag um vier Uhr und geht bis Ostersonntag um 16 Uhr. Dicht dahinter ist Bayern mit 70 Stunden angesiedelt. Hier darf ab Gründonnerstag um zwei Uhr nicht getanzt werden und das Verbot gilt bis Ostersonntag um null Uhr. Bei Verstößen könnte in Bayern eine Geldbuße von bis zu 10.000 Euro fällig werden. In Sachsen-Anhalt hingegen liegt die Grenze bei maximal 1.500 Euro.

Woher kommen die "Stillen Tage" überhaupt?

Karfreitag, an dem der Kreuzigung Jesu gedacht wird, zählt zu den sogenannten stillen Feiertagen. Davon gibt es in Bayern neun Stück: Aschermittwoch, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Allerheiligen, Volkstrauertag, Totensonntag, Buß- und Bettag und der Heilige Abend. An diesen Tagen sind laut dem bayerischen Feiertagsgesetz Unterhaltungsveranstaltungen nur erlaubt, wenn der "ernste Charakter" gewahrt bleibt. Darin heißt es weiter: "Am Karfreitag sind außerdem in Räumen mit Schankbetrieb musikalische Darbietungen jeder Art verboten." Auch Sportveranstaltungen am Karfreitag und am Buß- und Bettag sind laut Feiertagsgesetz verboten.

Deutschlandweit können je nach Region über Tanz und Musik hinaus auch bestimmte Filme im Kino untersagt sein. Was genau verboten ist, definieren die Gesetze der jeweiligen Bundesländer.