Tanzpaare in gestählter Körperhaltung, die Herren im Frack und die Damen in opulenten Kleidern, schweben federleicht über das Parkett. Diese Bilder sind aus dem Fernsehen durchaus bekannt. Wer die ausdrucksstarken und eleganten Erscheinungen (Freizeitsportler, Hobbyisten, Hobbytänzer oder etwas ähnliches) einmal hautnah erleben möchte, der kann in diesem Jahr im Meininger Volkshaus live dabei sein. Cornelia und Daniel Schmädicke von der hiesigen Tanzschule im Bodenweg richten am 13. September die erste offene DAT-Landesmeisterschaft Thüringens aus. Das Deutsche Amateur-Turnieramt (DAT) ist die Tanzsport- und Turnierabteilung des Berufsverbandes Deutscher Tanzlehrer (BDT), dem die Tanzschule Schmädicke angehört. Inhaber Daniel Schmädicke konnte sich im November 2023, damals noch als erste Tanzschule Thüringens, in das Register des BDT eintragen. Er hat eine dreijährige Ausbildung, mit sehr hohen Anforderungen verbunden, absolvieren müssen. Nicht nur, dass die Meininger Tanzschule damit die Mitgliedschaft erlangte, Daniel Schmädicke ist seither auch ausgebildeter, zertifizierter Tanzlehrer, Wertungsrichter und damit zugleich berechtigt, Turniere des genannten Formats auszurichten.