Tanztheater: Frida Kahlos Leben als gefeiertes Tanzspektakel in Dresden

Dresden (dpa/sn) - Die Malerin Frida Kahlo (1907-1954) gilt als eine der schillerndsten Künstlerpersönlichkeiten ihrer Zeit. Jetzt wird ihr außergewöhnliches Leben als Tanzspektakel an der Semperoper erzählt - von der Enrique Gasa Valga Dance Company. Bei der Premiere begeisterten die Tänzerinnen und Tänzer ebenso wie die Musiker und die Sängerin Greta Marcolongo - passend zum Titel der Show: "Viva la Vida" - "Es lebe das Leben". Das Publikum stand am Ende des Abends im Saal von den Plätzen auf und jubelte dem ganzen Ensemble und seinen Solisten zu.