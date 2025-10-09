Kaum zwei Titel brauchten Hans-Jochen Dietz und Günther Hedwig vom Duo „Let’s Dance“ am Dienstagnachmittag im Parkcafé der Ilmenauer Festhalle und schon hatte sich die Tanzfläche gefüllt – bei Cliff Richard konnten wohl die meisten Gäste nicht länger widerstehen. Etliche der gut 50 Gäste hatten bereits die erste Auflage der Tanztee-Veranstaltung besucht und die Melodien vergangener Tage auf dem Parkett mit einem Tänzchen genossen.