Drei Garden, ein Ziel: gemeinsam stark auftreten. Neben Abordnungen anderer Karnevalsvereine nahmen auch Tänzerinnen der Römhilder Karnevalsgesellschaft (RKG) jüngst an den 32. Thüringer Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport teil. Noch vor Sonnenaufgang trafen sich die Mädels an beiden Tagen im Vereinsheim zum Frühstück – ein Ritual, das längst Tradition hat. Die Teilnehmer kamen aus Römhild, Haina, Exdorf, Milz, Mendhausen, Behrungen, Westenfeld, Einhaus und Zeilfeld. Hier wird nicht nur gegessen sondern auch der Teamgeist gefestigt, bevor es auf die Bühne geht.