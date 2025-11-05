Musik, eine Männerstimme und Kinderlachen dringen aus dem Klassenraum der 3 a der Ringbergschule. So weit so normal. Doch beim Blick in den Raum ist schnell zu sehen, dass dieser Tage keineswegs nur normaler Unterricht in der Grundschule in Suhl-Nord stattfindet. Die Tische und Stühle sind alle an den Rand geschoben oder auf den Flur gestellt, an der Tafel stehen statt Matheaufgaben die Worte Top-Rocks, Footwork und Freeze, davor steht anstelle einer Lehrkraft ein Profitänzer. Seinen Erklärungen lauschen die Schüler der 3 a gebannt, schauen sich die Bewegungen, die er vormacht, genau an und versuchen, sie nachzumachen – für eine große, gemeinsame Show am Ende der Woche. Kinder mit Musik und Tanz zusammenzubringen, ist eines der Anliegen des Projekts „Wir bewegen Schule“, das diese Woche an der Ringbergschule läuft.