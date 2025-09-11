Wo sonst Konzerte und Kleinkunst-Abende die Bühne füllen, dreht sich alles um Glitzer, Schwung und Leidenschaft. Denn am Samstag findet im Volkshaus Meiningen die erste Offene DAT-Landesmeisterschaft Thüringen statt. Ein Ereignis, das nicht nur Tanzfans begeistert, sondern die gesamte Stadt in ein glanzvolles Licht rückt. Die Idee, ein Turnier von diesem Format nach Meiningen zu holen, hatten Cornelia und Daniel Schmädicke schon lange. Mit ihrer Tanzschule, die seit über zwölf Jahren am Bodenweg beheimatet ist, erfüllen sie sich nun endlich diesen Traum. „Wir haben jede freie Minute in die Vorbereitung gesteckt“, erzählt das Ehepaar. „Es ist ein großer Moment für uns – und für Meiningen.“