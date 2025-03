Nach Jahren als Solotänzer zunächst in den USA feierte er in den 1960er Jahren in Deutschland große Erfolge und hatte bedeutenden Anteil am Stuttgarter "Ballettwunder" unter dem südafrikanischen Choreographen John Cranko. Zusammen mit der Ballerina Marcia Haydée schuf er die männlichen Hauptrollen von Crankos Werken wie Romeo und Julia oder Onegin.