Musik, Bewegung und gelebte Gemeinschaft stehen im Mittelpunkt, wenn das Tanzhaus Benshausen am Samstag, 6. Juni, erstmals mit allen seinen Gruppen im Volkshaus gastiert. Unter dem Motto „Wir tanzen für Euch“ erwartet die Besucher ein abwechslungsreicher Nachmittag voller Leidenschaft, Tradition und moderner Tanzkultur. Menschen aller Altersgruppen, vom Kindergartenkind bis zur Seniorentanzgruppe, zeigen, wie vielfältig und verbindend Tanz sein kann. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr, der Einlass erfolgt bereits ab 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden zur Unterstützung der Arbeit des Tanzhauses sind willkommen.