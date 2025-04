„Was wollen wir in Cannes, wenn man in Arnstadt sein kann?“, scherzt Moderator Jonas auf der Bühne des Schlossgarten-Theaters. Die Frage lässt sich leicht beantworten: Denn Arnstadt hat an diesem Nachmittag etwas, was Cannes nicht hat: Die diesjährige Tanzgala des Ilmenauer Tanzzentrums „In Takt“ und damit die Aussicht auf eine grandiose Show kleiner und schon etwas größerer Tanzeleven. Zweimal ausverkauftes Haus ist da garantiert.