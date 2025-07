Mit Hip-Hop-Beats, atemberaubenden Bewegungen und jeder Menge Power wird Meiningen am 30. August zur heimlichen Tanz-Hauptstadt. Dann findet die erste Hip-Hop- und Videoclip-Meisterschaft statt. Organisiert von Verena Artus, der Gründerin der Meininger Tanzschule „Chance to Dance“. „Wir möchten allen, die Freude an Bewegung und Musik haben, eine Bühne geben. Ganz egal, ob Anfänger oder Profi. Hauptsache, alle haben Spaß dabei“, sagt die 26-Jährige. Getanzt wird um den ersten Thüringer Chance-to-Dance-Cup, benannt nach dem Namen des Meininger Tanzstudios, in den Kategorien Solo, Duo, Small Group und Formation.