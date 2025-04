München (dpa/lby) - Bei der diesjährigen Ballettfestwoche in München präsentiert das bayerische Staatsballett in einer einmaligen Aufführungsreihe die Neuproduktion "Wings of Memory". Im Zentrum des Dreiteilers steht mit dem "Frühlingsopfer" von Pina Bausch eines der bekanntesten Werke der deutschen Tanzgeschichte. Weitere Teile des Triple Bill sind "Bella Figura" von Jiří Kylián und Sidi Larbi Cherkaouis "Faun".