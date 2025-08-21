Tanz: Kritiker-Umfrage: Staatsballett Berlin und München glänzen

"München leuchtet" mit einem großartigen Ensemble, "Berlin schillert" mit einer rundum überzeugenden Saison, wie es dort zur Begründung heißt. Zum "Choreographen des Jahres" wählten die Kritiker den Spanier Marcos Morau - bereits zum zweiten Mal nach 2023. Der "Allrounder" überzeuge sowohl mit seiner eigenen Truppe als auch als Gastchoreograph.