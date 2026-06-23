Am 14. Juni lag in Meiningen etwas Besonderes in der Luft. Schon am Vormittag spürte man, dass dieser Tag mehr sein würde als nur der Abschluss des Hütesfest-Wochenendes. Menschen strömten in die Innenstadt, orangefarbene Hüte leuchteten auf und die Vorfreude mischte sich mit einer leisen Aufregung. Als sich schließlich 1700 Tänzerinnen und Tänzer versammelten, wurde klar, dass Meiningen bereit war für einen Moment, der bleiben würde.