﻿Mit einem großen Abschlussball schlossen die Mitglieder der Tanz-AG am Ilmenauer Gymnasium Goetheschule unlängst ihren Kurs ab, der im Januar begonnen hatte. Dazu verbündeten sie sich zum zweiten Male mit ihren ebenfalls tanzenden Altersgefährten aus dem Meininger Henfling-Gymnasium und fanden im Kulturhaus von Bettenhausen (Gemeinde Rhönblick, südlich der Hohen Geba) eine passende Location auch für ihre Eltern und Lehrkräfte.