Das Interesse war noch größer als kürzlich bei der Infoveranstaltung zur Windkraft: Rund 400 Menschen kamen am Dienstagabend in die Mehrzweckhalle Viernau, um zu hören, wie aus dem bisherigen Tegut-Markt ein Tante-Enso-Markt werden könnte. Im größten Steinbach-Hallenberger Ortsteil mit gut 2000 Einwohnern ist die Sorge um den einzigen Supermarkt offenbar groß. Dennoch ist das Ziel noch nicht erreicht: Mindestens 600 Menschen müssen jeweils mindestens einen Genossenschaftsanteil zu 100 Euro zeichnen, damit das Bremer Unternehmen den Standort langfristig weiterentwickelt.