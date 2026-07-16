Das Interesse war noch größer als kürzlich bei der Infoveranstaltung zur Windkraft: Rund 400 Menschen kamen am Dienstagabend in die Mehrzweckhalle Viernau, um zu hören, wie aus dem bisherigen Tegut-Markt ein Tante-Enso-Markt werden könnte. Im größten Steinbach-Hallenberger Ortsteil mit gut 2000 Einwohnern ist die Sorge um den einzigen Supermarkt offenbar groß. Dennoch ist das Ziel noch nicht erreicht: Mindestens 600 Menschen müssen jeweils mindestens einen Genossenschaftsanteil zu 100 Euro zeichnen, damit das Bremer Unternehmen den Standort langfristig weiterentwickelt.
Tante Enso in Viernau Volle Halle, aber noch keine Rettung für den Tegut-Markt
Sascha Willms 16.07.2026 - 06:00 Uhr