Wäre die Baugenehmigung ein paar Wochen früher erteilt worden, hätte der Baustart für den Tante Enso Supermarkt in Schwarza möglicherweise noch 2025 erfolgen können. So wird das erst im Frühjahr nächsten Jahres passieren. Zwar seien wenige Tage nachdem die Baugenehmigung eingegangen war, Vertreter der myEnso Supermarkt GmbH, des Planungsteams und der Investoren nach Schwarza gekommen, um sich vor Ort über die nächsten Schritte zu verständigen. Doch hätten sie dabei erkannt, dass es angesichts der aktuellen und in nächster Zeit zu erwartenden Wetterlage keinen Sinn mache, im alten Jahr mit den Bauarbeiten zu beginnen, um sie vermutlich nach kurzer Zeit wieder stoppen zu müssen, sagte Bürgermeister Marco Rogowski.