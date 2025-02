Der Kreuzungsbereich Herderstraße/Waldstraße an der Tannebrücke in Ilmenau hat das Zeug zum Dauerbrenner. So auch in der Einwohnerversammlung vergangene Woche. Hier ging es einer Bürgerin um einen Fußgängerüberweg. Oder zumindest um eine Tempo-30-Zone, um den Kreuzungsbereich für Kinder sicherer zu machen.