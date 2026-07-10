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  6. Schwerer Motorrad-Unfall in der Rhön

Tann Schwerer Motorrad-Unfall in der Rhön

bei Tann in der Rhön kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer.

Tann: Schwerer Motorrad-Unfall in der Rhön
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Symbolbild: Ein Rettungshubschrauber war beim Verkehrsunfall bei Tann im Einsatz. Foto: imago/Karina Hessland

Derzeit kommt es zwischen Tann und Theobaldshof zu erheblichen Einschränkungen. Nach ersten Erkenntnissen sei ein schwerer Motorradunfall der Grund dafür.

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Die Strecke musste vollständig gesperrt werden. Ein Passieren der Unfallstelle war nicht möglich, zudem erschwerten die örtlichen Gegebenheiten das Wenden für nachfolgende Fahrzeuge erheblich.

Details zum Hergang des Unfalls oder zur Zahl der Verletzten und zur Schwere möglicher Verletzungen lagen zunächst nicht vor. Ein Rettungshubschrauber war auch im Einsatz, um eine schnelle medizinische Versorgung zu gewährleisten.