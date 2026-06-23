Die Taskforce der Koalition will die Preisentwicklung nach dem Auslaufen des Tankrabatts genau beobachten. Die Politik habe dem Kartellamt zusätzliche Instrumente an die Hand gegeben, um gegen zu hohe Preise vorzugehen. "Ändert sich die Lage ab 1. Juli dramatisch, können wir schnell reagieren", sagte Unions-Fraktionsvize Müller. "Sollte sich zeigen, dass weitere Entlastungen notwendig werden, müssen diese deutlich zielgerichteter sein als eine pauschale Senkung der Energiesteuer."

Eine mögliche Maßnahme wäre eine temporäre Anhebung der Pendlerpauschale, was allerdings nicht sofort wirken würde. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte vor der Entscheidung über den Tankrabatt eine Senkung der Dieselsteuer für die Güter- und Logistikbranche ins Spiel gebracht. Forderungen aus der SPD nach einem staatlichen Spritpreisdeckel erteilte sie eine Absage.

SPD Fraktionsvize Armand Zorn sieht dies anders. Er halte "die Einführung eines Spritpreisdeckels nach Luxemburger Vorbild für sinnvoll", sagt er. "Wir müssen die Gewinnmargen für die Mineralölwirtschaft begrenzen."

Wie fällt das Fazit aus?

"Der Tankrabatt war von Anfang an als zeitlich begrenzte Maßnahme konzipiert", sagte Müller. "Ziel war, in der Zeit rasanter Preissteigerungen schnell zu entlasten." Das habe funktioniert. Ähnlich sieht das Zorn, der zudem darauf verweist, dass der Rabatt die Inflation gedämpft habe. Auch Laberer zieht ein positives Fazit: "Es ist gut, dass die Autofahrer besonders in der Zeit der hohen Preise direkt entlastet wurden", sagt er.

Allerdings gab und gibt es unter anderem von Wirtschaftswissenschaftlern auch viel Kritik an der Maßnahme. Sie sei sozial nicht ausgewogen, schlecht für die Umwelt und dämpfe die eigentlich sinnvolle Wirkung der hohen Preise auf den Verbrauch.