Gut, seinen Streichel-Effekt für die Seele der Autofahrer hat der neue Tankrabatt zum Start am Donnerstag erfüllt. Endlich mal wieder für deutlich unter 2,50 Euro pro Liter tanken! Teils fiel der Preis, gefühlt erstmals nach Monaten, unter die Zwei-Euro-Marke. Das reicht, um mit einigermaßen zufriedener Miene ins Feiertags-Wochenende zu gehen. Wenn es gut läuft für die Verbraucher, nähert sich ihr Sparbetrag auch nach der Premiere mit ihren teils irren Preissenkungen tatsächlich den 17 Cent, die die Ölkonzerne weniger an Steuern zahlen. Wenn am Silvestertag dann die 2,4 Milliarden Euro, die der 91 Tage währende Spaß autofahrender Bürger den Staat kostet, verbucht sind, und die Spritpreise mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder auf alte, ärgerliche Höhen steigen, steht alles auf Anfang. Und dann?