Der Tankrabatt hat beim Start am Donnerstag in Südthüringen für stark fallende Spritpreise gesorgt. Bereits am frühen Morgen wurden Benzin und Diesel abrupt viel billiger. Super-Benzin E10 war am Vormittag an mehreren Tankstellen der Region für weniger als zwei Euro zu haben, so in Suhl/Zella-Mehlis, Schmalkalden und Ilmenau. Der Thüringer Durchschnittspreis lag um kurz vor Mittag laut dem Portal clever-tanken.de bei 2,03 Euro, im Süden des Freistaats lagen die Preise meist etwas darunter.