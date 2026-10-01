Der Tankrabatt hat zum Start in Südthüringen in den ersten Stunden für stark fallende Spritpreise gesorgt. Bereits am frühen Morgen wurden Benzin und Diesel abrupt billiger. Super-Benzin E10 war am Vormittag an mehreren Tankstellen der Region für weniger als zwei Euro zu haben, so etwa in Suhl/Zella-Mehlis, Schmalkalden und Ilmenau. Der Thüringer Durchschnittspreis lag um 11 Uhr laut dem Portal clever-tanken.de bei 2,03 Euro.