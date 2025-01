Tanker-Havarie Havarierte "Eventin" wird zur Reede vor Sassnitz geschleppt

Sassnitz - Der manövrierunfähige Tanker "Eventin" mit rund 100.000 Tonnen Öl an Bord wird nun vor den Hafen von Sassnitz auf Rügen geschleppt. Ziel sei die Reede des Stadthafens, rund vier Kilometer vor der Küste, sagte eine Sprecherin des Havariekommandos der Deutschen Presse-Agentur am Nachmittag. Dort werde der Schleppverband am Sonntag erwartet. Eine Reede ist ein Ankerplatz zum Beispiel vor Häfen, wo Schiffe warten können.