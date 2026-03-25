Tanken: Hohe Spritpreise – Länder fordern weitergehende Maßnahmen

Lindau - Als Reaktion auf die stark gestiegenen Spritpreise fordern mehrere Bundesländer die Bundesregierung zu weitergehenden Schritten auf, um Verbraucherinnen und Verbraucher zu entlasten. "Die bisherigen Maßnahmen reichen nicht aus", sagte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur vor der Verkehrsministerkonferenz in Lindau (Bayern) am Mittwoch und Donnerstag. "Wir brauchen entschlossenere Eingriffe wie eine Übergewinnsteuer und strengere kartellrechtliche Maßnahmen."