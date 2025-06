In der Nähe von Waldershof sei der Mann mit dem Geländewagen in ein Feld abgebogen. Dabei habe er ein Polizeifahrzeug gerannt und seine Flucht in ein angrenzendes Waldstück fortgesetzt. Dort überfuhr er den Angaben zufolge mehrere kleinere Bäume, ehe das Fahrzeug im dichten Gehölz stecken blieb.