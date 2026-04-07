Erfurt (dpa/th) - Unbekannte zapfen illegal Diesel aus geparkten Lastwagen ab oder bedienen sich nachts heimlich am Tankinhalt von Baustellenfahrzeugen: Trotz solcher Fälle in Zeiten hoher Sprit-Preise sieht die Polizei in Thüringen momentan keine besondere Häufung von Kraftstoffdiebstählen oder Tankbetrugsdelikten. So zeige ein Vergleich der Fallzahlen des ersten Quartals 2026 mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum keinen signifikanten Anstieg in diesem Bereich, teilte die Landespolizeidirektion auf Anfrage mit.