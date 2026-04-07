 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Teurer Sprit: Mehr Diesel-Diebe unterwegs?

Tankbetrug und mehr Teurer Sprit: Mehr Diesel-Diebe unterwegs?

Führt der hohe Spritpreis zu mehr Langfingern am Tankdeckel? Wie die Polizei die Lage einschätzt, was sie zum Schutz vor Diesel-Dieben empfiehlt und von welchem vermeintlichen Spar-Tipp sie abrät.

Tankbetrug und mehr: Teurer Sprit: Mehr Diesel-Diebe unterwegs?
1
Derzeit stellt die Polizei auch bei besonders hohen Spritpreisen keinen signifikanten Anstieg bei Tankbetrug und Treibstoffdiebstahl fest. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Erfurt (dpa/th) - Unbekannte zapfen illegal Diesel aus geparkten Lastwagen ab oder bedienen sich nachts heimlich am Tankinhalt von Baustellenfahrzeugen: Trotz solcher Fälle in Zeiten hoher Sprit-Preise sieht die Polizei in Thüringen momentan keine besondere Häufung von Kraftstoffdiebstählen oder Tankbetrugsdelikten. So zeige ein Vergleich der Fallzahlen des ersten Quartals 2026 mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum keinen signifikanten Anstieg in diesem Bereich, teilte die Landespolizeidirektion auf Anfrage mit.

Nach der Werbung weiterlesen

Preisentwicklung kann Einfluss haben

Gleichzeitig räumte die Behörde ein: "Eine belastbare Prognose für die weitere Entwicklung bleibt weiterhin von der gesamtwirtschaftlichen Lage sowie von situativen Faktoren abhängig." Denn die Entwicklung von Eigentums- und Vermögensdelikten, zu denen Kraftstoffdiebstahl und Tankbetrug zählen, müsse sehr wohl auch im Zusammenhang etwa von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen betrachtet werden.

Zu diesen Faktoren zähle die Polizei Preissteigerungen bei Energie und Kraftstoffen, die Bürger und Unternehmen stärker finanziell belasteten. Auch Unsicherheiten wie steigende Inflation und steigende Lebenshaltungskosten gehörten dazu. Dennoch betonte die Polizei, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Preisentwicklung und Deliktzahlen nicht zwingend gegeben sei.

Gelegenheit macht Diebe

Tatsächlich spiele bei Treibstoffdiebstahl oder Tankbetrugs aber vor allem auch die Gelegenheit eine Rolle, so die Polizeidirektion. Dabei gehe es etwa um frei zugängliche Fahrzeuge oder unbeaufsichtigte Tankvorgänge. Auch Selbstbedienungssysteme an Tankstellen könnten Tatgelegenheiten verändern.

Wie Diebstahl verhindern? 

Damit solche Gelegenheiten gar nicht erst entstehen, gibt die Polizei verschiedene Tipps:

  • Baustellenbetreiber sollten neben abschließbaren Tankdeckeln auch auf gesicherte Tanksysteme, etwa mit elektronischer Überwachung setzen und Bagger und Co. möglichst gut gesichert – also eingezäunt, beleuchtet und mit Videoüberwachung versehen – abstellen. Sinnig sei auch, darauf zu achten, dass sich außerhalb von Betriebszeiten möglichst wenig Kraftstoff in den Tanks befinde. Baustellenfahrzeuge sollten so geparkt werden, dass die Tankdeckel nur schwer zugänglich sind.
  • Auch Tankstellenbetreiber sollten Videoüberwachung nutzen, diese aber sichtbar kennzeichnen und unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben anbringen. Helfen könnten auch automatische Kennzeichenerkennung und Vorkassen-Systeme. Zudem sollten die Betreiber ihre Mitarbeiter etwa für auffälliges Verhalten von Tankenden schulen und in Betrugsfällen konsequent Anzeigen erstatten.

Bloß keine dubiosen Tipps befolgen

Ausdrücklich lehnt die Polizei etwa in Internetforen kursierende Thesen ab, wonach die Höhe von Geldstrafen niedriger ausfallen könne als die der Summe, die für eine Tankfüllung aktuell zu bezahlen sei. Tankbetrug sei eine Straftat und könne längst nicht nur Geldstrafen, sondern auch Freiheitsstrafen nach sich ziehen.