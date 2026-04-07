- Baustellenbetreiber sollten neben abschließbaren Tankdeckeln auch auf gesicherte Tanksysteme, etwa mit elektronischer Überwachung setzen und Bagger und Co. möglichst gut gesichert – also eingezäunt, beleuchtet und mit Videoüberwachung versehen – abstellen. Sinnig sei auch, darauf zu achten, dass sich außerhalb von Betriebszeiten möglichst wenig Kraftstoff in den Tanks befinde. Baustellenfahrzeuge sollten so geparkt werden, dass die Tankdeckel nur schwer zugänglich sind.
- Auch Tankstellenbetreiber sollten Videoüberwachung nutzen, diese aber sichtbar kennzeichnen und unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben anbringen. Helfen könnten auch automatische Kennzeichenerkennung und Vorkassen-Systeme. Zudem sollten die Betreiber ihre Mitarbeiter etwa für auffälliges Verhalten von Tankenden schulen und in Betrugsfällen konsequent Anzeigen erstatten.
Bloß keine dubiosen Tipps befolgen
Ausdrücklich lehnt die Polizei etwa in Internetforen kursierende Thesen ab, wonach die Höhe von Geldstrafen niedriger ausfallen könne als die der Summe, die für eine Tankfüllung aktuell zu bezahlen sei. Tankbetrug sei eine Straftat und könne längst nicht nur Geldstrafen, sondern auch Freiheitsstrafen nach sich ziehen.