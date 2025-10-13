Eine gemütliche Nische samt Tisch, gedeckt mit Wein und Zigarillos. Fächer und Federboas in den Farben des Tangos Rot und Schwarz. Schon der Anblick des Bühnenbildes im Konzertsaal der Musikschule Sonneberg versprühte südamerikanisches Flair. Eben passend dazu, was die Gruppe „4Klang“ am ersten Oktoberwochenende musikalisch gleich drei Mal zu bieten hatte: die Premiere und zwei weitere Vorstellungen ihres neuen Programmes „Tango Canción“.